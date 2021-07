Inter, piace Caicedo trattativa possibile in un solo caso

Felipe Caicedo è un possibile obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Al momento l’attaccante ecuadoregno è solo un’idea, ma potrebbe prendere consistenza nel caso ci fosse una partenza nel reparto offensivo.

Nelle prossime settimane di mercato potrebbe cambiare il reparto offensivo dell’Inter. Non si toccano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma potrebbero cambiare le riserve. Secondo Marco Demicheli per “Sky Sport” l’Inter segue attentamente anche Felipe Caicedo, che vuole lasciare la Lazio e ritroverebbe molto volentieri Simone Inzaghi a Milano. Al momento non ci sono trattative in corso col club capitolino, ma l’Inter tiene la pista calda nel caso ci fosse una partenza tra gli attaccanti di riserva attualmente in rosa, ovvero Sanchez o Pinamonti.