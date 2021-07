Inter, Emerson Palmieri resta un’idea: duello col Napoli

Emerson Palmieri resta un’idea per la politica dell’Inter che mira al rafforzamento delle fasce. Per l’esterno italo-brasiliano campione d’Europa si dovrà pensare anche al duello col Napoli che in questo momento sembra in vantaggio.

L’Inter è a caccia di esterni per rinforzare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i tanti nomi c’è da tempo quello di Emerson Palmieri. Quello dei nerazzurri per l’esterno italo-brasiliano, Campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, è un interesse di vecchia data che al momento è stato messo in sospeso, anche se sempre vivo. Secondo “Sport Mediaset” infatti l’Inter continua a vigilare sul giocatore anche se in questo momento il Napoli sembra essere in netto vantaggio.