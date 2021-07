Dalbert: «Felice di essere al Cagliari, voglio una grande stagione»

Dalbert, passato dall’Inter al Cagliari nei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore dei rossoblu ai microfoni dei media ufficiali del club sardo.

FELICE DI ESSERE QUI – Dalbert è soddisfatto per il trasferimento al Cagliari: «Sono felice di essere qui e indossare la maglia del Cagliari. Ho parlato con dei miei amici e mi hanno parlato bene di squadra, strutture e società, per questo ho detto sì al Cagliari. Ho la caratteristica di essere di spinta, offensivo, posso attaccare. Dobbiamo raggiungere la salvezza, poi vediamo, ma io e la squadra vogliamo qualcosa di più. L’obiettivo è fare una bella stagione. Radja mi ha parlato benissimo e per questo sono venuto a Cagliari».

I COMPAGNI E LE AMBIZIONI – Dalbert troverà al Cagliari il suo connazionale Joao Pedro, poi non si nasconde sugli obiettivi stagionali: «E’ bello quando c’è un amico dello stesso partito. Sono contento di Joao Pedro e di tanti compagni sudamericani, la comunicazione va bene e sono contento. Il Mister mi lascia libero di fare quello che voglio io, attaccare sempe, poi vediamo cosa posso sistemare per aiutare la squadra. Voglio fare tanti assist e tanti gol, se arrivano sono contento».