Inter, con Perisic via uno slot in meno a sinistra: altro nome oltre Cambiaso

Si apre la caccia all’esterno di sinistra in casa Inter. L’imminente addio di Perisic spinge gli uomini mercato nerazzurri a guardarsi attorno. L’unico sicuro del ruolo è Gosens. Cambiaso piace ma non è il solo

DUE GIOVANI − Il futuro di Perisic all’Inter sembra ormai segnato (vedi articolo) tant’è che il club nerazzurro si sta guardando altrove alla ricerca di un laterale mancino. L’unico giocatore in quel ruolo resta Robin Gosens con l’aggiunta all’occorrenza di Federico Dimarco, ormai sempre più terzo di difesa. Circola da tempo il nome di Andrea Cambiaso del Genoa, giocatore classe 2000 (vedi focus). Secondo i colleghi di Sport Mediaset, all’Inter piace però anche un altro profilo: quello di Destiny Udogie. L’esterno, oggi in forza all’Udinese, ha due anni in meno rispetto a Cambiaso (classe 2002). Su di lui c’è anche la concorrenza della Juventus.