Cambiaso, l’Inter a caccia di un vice-Gosens. Ecco perché è perfetto

L’Inter saluterà Ivan Perisic. Il croato si aggiungerà al Tottenham lasciando i nerazzurri a zero. A questo punto c’è da trovare un vice-Gosens. Il tedesco è il futuro e la certezza dunque spazio magari a un giovane come Andrea Cambiaso.

GIOVANE – Servirà strategia in questo mercato. Con l’addo di Ivan Perisic, direzione Tottenham a zero, servirà tornare sul mercato per prendere un vice-Gosens. Il tedesco è già la certezza per il prossimo anno con i nerazzurri che dovranno, in qualche modo, prendere un giovane da far crescere al fianco di Gosens. Questa è la strategia che ha in mente il club con la dirigenza nerazzurra che stima molto Andrea Cambiaso. Vedremo se sarà lui il nome confermato per il futuro della corsia mancina.