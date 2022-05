Perisic, decisiva la chiamata di Conte. Addio all’Inter questione di ore − SM

Perisic ha deciso di lasciare l’Inter per trasferirsi al Tottenham. Decisiva la chiamata del suo ex allenatore in nerazzurro Antonio Conte. Settimana prossima comunicherà il tutto ai club

ADDIO − E’ soltanto questione di ore per il trasferimento di Ivan Perisic dall’Inter al Tottenham. Decisiva la chiamata di Antonio Conte, vero grande artefice di questa operazione. Come riporta Sport Mediaset, agli inizi di prossima settimana Perisic comunicherà la sua decisione definitiva sia al club nerazzurro che agli Spurs. Il club inglese ha messo sul piatto 6 milioni di euro più bonus per due anni con opzione per il terzo. Decisiva anche la volontà del giocatore di giocare in Premier League. A Londra, già sono in attesa delle visite mediche di rito.