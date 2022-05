Zazzaroni: «Inter, ho sensazione che stia preparando qualcosa di grosso»

Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato estivo dell’Inter dicendo la sua anche sul possibile ritorno di Romelu Lukaku alla squadra nerazzurra.

COLPO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter ho la sensazione che stia preparando qualcosa di sorprendente. Di grosso? Di molto grosso. Al di là di Dybala? Dybala non è una priorità per l’Inter. Dove si orientano per prendere qualcuno di grosso? In Inghilterra. Se già lo so? Non mi fare dire, fidati. So che c’è qualche movimento singolare».

LUKAKU – Successivamente Zazzaroni ha aggiunto. «Se sto parlando di Lukaku? Io so che Lukaku vuole assolutamente tornare in Italia. Ha rotto con Tuchel. Credo che abbia chiuso col suo procuratore. Sai che quando lui rompe, rompe, però è chiaro che ha dei costi. Il vero blocco è quello».

MKHITARYAN – Zazzaroni su Henrikh Mkhitaryan. «Mkhitaryan va all’Inter. Ha già comunicato a Mourinho che va all’Inter. Ha già comunicato all’Inter che va all’Inter. Lo ha già comunicato allo Piero Ausilio. Oltretutto lui vuole giocare in Champions League. A meno che non si rimangi, ma non credo proprio…».