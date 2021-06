Inter, opzione Dragowski subito tramontata? Il problema era Gattuso – SM

L’indiscrezione Dragowski si è subito arenata per la porta dell’Inter. Il motivo risiede proprio nell’addio di Gennaro Gattuso, che non gradiva la figura del portiere polacco nella sua Fiorentina ideale

NOME NUOVO – Il nome di Dragowski è stato accostato all’Inter in mattinata (QUI l’articolo), ma a quanto pare difficilmente il polacco farà parte della prossima rosa nerazzurra. Lo riporta Sandro Sabatini, giornalista di “Sport Mediaset”, legando il futuro (e il presente) di Dragowski al burrascoso addio di Gennaro Gattuso alla Fiorentina.

INCOMPATIBILI – Secondo Sabatini, infatti, Dragowski non andava a genio all’ormai ex tecnico viola, che avrebbe preferito altri nomi per la porta. Il suo rapido addio, legato a questioni di mercato e di visione del progetto, avrebbe dunque ribaltato nuovamente la situazione per Dragowski. Il portiere polacco avrebbe certamente lasciato la Fiorentina, con Gattuso in panchina, ma con una nuova guida tecnica il suo futuro potrebbe tingersi nuovamente di viola.

Fonte: Sport Mediaset