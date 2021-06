Inter, trovato l’erede di Handanovic: piace Dragowski della Fiorentina – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna di “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato l’erede di Handanovic per la porta: si tratta di Bartolomej Dragowski della Fiorentina

EREDE – Nome nuovo per la porta dell’Inter. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati a Bartolomej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina. Il polacco, che non ha preso parte ad Euro 2020, sarebbe l’ideale erede di Handanovic: a 24 anni, infatti, ha già un notevole bagaglio di esperienze. L’obiettivo dei nerazzurri è fare un passaggio graduale tra Handanovic e Dragowski che, quindi, inizialmente farebbe il secondo. Due aspetti depongono a favore della buona riuscita della trattativa: la situazione relativa a Gattuso, pronto a lasciare Firenze, ed il contratto del portiere, in scadenza nel 2023.

CESSIONI – Nel caso di arrivo di Dragowski, riferisce “Tuttosport”, a fare le valigie sarebbe Ionut Radu, l’attuale vice-Handanovic. Per il rumeno c’è un forte interesse del Verona, che lo ha individuato come sostituto ideale di Silvestri. Anche il Cagliari, in caso di partenza di Cragno, sarebbe pronto a fare un’offerta all’Inter per l’estremo difensore ex Genoa.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport