Il ct della Slovacchia, Stefan Tarkovic, ha comunicato la positività al coronavirus del difensore Denis Vavro e di un membro dello staff. Altro caso di positività a Euro2020.

BRUTTA NOTIZIA – Doppia tegola per la Slovacchia. Il difensore Denis Vavro e un componente dello staff tecnico sono risultati positivi al coronavirus. Attualmente si trovano entrambi in isolamento e sarebbero entrambi asintomatici. La comunicazione ufficiale della positività è arrivata dal ct della Slovacchia Stefan Tarkovic, in conferenza stampa. Il calciatore, ancora di proprietà della Lazio, non sarà dunque a disposizione per la sfida contro la Svezia, in programma domani alle ore 15.

Fonte: Raisport.rai.it