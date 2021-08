Inter, operazione Nandez sbloccata: è atteso a Milano (con Eriksen) – SM

Nandez è virtualmente un nuovo acquisto dell’Inter. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset” nel corso del TG sportivo in onda su Italia 1, l’operazione con il Cagliari è ormai conclusa. Nessun dubbio sullo scambio di maglie con Nainggolan. L’uruguayano arriverà a Milano nelle prossime ore così come Eriksen

COLPO IN ENTRATA – Ormai manca solo il nero su bianco ma Nahitan Nandez è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. In mattinata è stata sbloccata la trattativa con il Cagliari, che ha strappato il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. L’Inter contribuirà al pagamento di 3 milioni di euro lordi dell’ingaggio del centrocampista belga. Quindi meno di quanto ipotizzato ieri (vedi articolo).

CIFRE E TEMPI – Nandez arriverà all’Inter con la formula del prestito oneroso – per 2 milioni – con diritto di riscatto. Si tratta del rinforzo che l’Inter ha scelto di regalare a Simone Inzaghi per la fascia destra e non solo, vista la sua duttilità in mezzo al campo. Come assicurato da “Sport Mediaset”, il centrocampista uruguayano è atteso a Milano già nelle prossime ore così come Christian Eriksen (vedi articolo), che dovrà iniziare una serie di test per capire come evolverà la sua situazione lato agonistico. Il centrocampo dell’Inter riprende forma…