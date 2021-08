Serie A, il premio del capocannoniere intitolato a Paolo Rossi

Scomparso lo scorso 9 dicembre, Paolo Rossi rimarrà per sempre nella storia del calcio italiano per le sue gesta e i suoi gol. A Pablito, eroe del Mundial di Spagna ’82 vinto dall’Italia, l’AIC (Associazione Italiana Calciatori, ndr) ha intitolato il premio da consegnare al capocannoniere della Serie A.

PER SEMPRE – Rossi, omaggiato e ricordato da tutto il mondo del calcio dopo la sua scomparsa, ora potrà essere ricordato per sempre con un nuovo riconoscimento. L’AIC, per la prima volta, consegnerà a Cristiano Ronaldo il premio intitolato alla memoria di Palblito. L’attaccante della Juventus, nella scorsa serie A, ha infatti vinto la classifica marcatori segnando ben 29 reti precedendo in questa graduatoria Romelu Lukaku. Questo il comunicato diffuso dall’AIC per il nuovo premio. «L’Associazione Italiana Calciatori ha deciso di legare per sempre a “Pablito” l’ambito riconoscimento assegnato dal 2011 al capocannoniere della Serie A. Cristiano Ronaldo, autore di 29 gol con la maglia della Juventus sarà il primo giocatore a fregiarsi del premio con la denominazione “Paolo Rossi”. Un’iniziativa condivisa dal Consiglio Direttivo dell’AIC che ha trovato l’immediato consenso di Federica Cappelletti, la moglie del campione scomparso lo scorso dicembre. Nell’albo d’oro dell’evento promosso dall’Associazione Calciatori, il nome di Ronaldo segue a quelli di Fabio Quagliarella e Ciro Immobile, vincitori nel 2019 e 2020».

Paolo Rossi al centro del trofeo

LOOK ORIGINALE – Cambia anche il design del premio. L’AIC ha infatti studiato un nuovo layout per il riconoscimento che Cristiano Ronaldo riceverà per la prima volta. «Toccherà – si legge nel comunicato – dunque a CR7, come viene chiamato dai tifosi, ricevere questa nuova versione del trofeo che spicca anche per il look originale, costituito da un pallone di “plexiglass” trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi. Ventinove, come le reti realizzate da Ronaldo, sono invece i diamanti incastonati nel manufatto, per un valore complessivo di 3,30 carati».