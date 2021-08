Eriksen, le tappe per il rientro. Ecco il piano per il danese

Christian Eriksen è atteso oggi a Milano di ritorno dalla Danimarca. Il centrocampista danese, dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia di Euro2020, torna oggi per la prima volta in Italia. Ecco quali sono le tappe che ora Eriksen affronterà assieme all’Inter.

PRIMA TAPPA – Come detto la prima tappa è quella di tornare a Milano dopo molto tempo (vedi articolo). Eriksen torna nella città con cui ha vinto lo scudetto nella passata stagione e ritrova i suoi compagni e i suoi tifosi. Il danese oggi non dovrebbe sostenere nessun controllo ma dovrebbe solo recarsi ad Appiano Gentile per salutare i compagni di squadra, conoscere Simone Inzaghi e il suo staff e parlare con i medici nerazzurri. Un ritorno alla normalità che serve ad Eriksen per mettersi definitivamente alle spalle la brutta esperienza di Euro2020.

SECONDA TAPPA – Probabilmente domani (la mattina) Eriksen si sottoporrà ai famosi controlli specifici utili per capire se il centrocampista può fare a meno del peacemaker. Con il dispositivo installato al suo interno infatti, la Serie A impedirebbe ad Eriksen qualsiasi ritorno all’attività fisica e agonistica. Se i controlli dovessero invece evidenziare un netto miglioramento allora potrebbe essere tolto il pacemaker. Le visite di domani dunque aprirebbero due scenari possibili.

TERZA TAPPA A – La prima opzione è quella che prevede la notizia più brutta ovvero che il pacemaker non possa essere levato. In questo caso l’Inter dovrebbe definitivamente salutare Eriksen con le speranze di rivederlo in campo che sarebbero prossime allo zero. In Serie A il danese non potrebbe giocare come detto ma in altri campionati sì. Daley Blind ha accusato una cosa abbastanza simile ma ha continuato a giocare in Olanda, dove Eriksen ha giocato prima di volare al Tottenham (Ajax). Altrimenti Eriksen potrebbe rimanere nell’Inter con un altro ruolo, non quello di calciatore.

TERZA TAPPA B – La migliore. Se le visite di controllo stabilissero che il peacemaker non è più necessario, Eriksen potrebbe tornare a giocare con l’Inter. Certo, i tempi sarebbero molto dilatati. Le tempistiche si aggirano intorno ai 6-8 mesi di riabilitazione e di allenamento con i nerazzurri che potrebbero averlo a disposizione per il finale di campionato. La speranza ovviamente è questa, sia per l’Inter sia per il giocatore. Solo i controlli di domani evidenzieranno però la verità.