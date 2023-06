L’Inter non resta a guardare: chiamata a Carnevali per Frattesi − Sky

Se il Milan ci prova per Davide Frattesi, l’Inter non resta certamente a guardare: chiamato nella giornata odierna Giovanni Carnevali. Si parla con il Sassuolo per il centrocampista.

CHIAMATA − Il Milan e l’Inter si contendono Davide Frattesi (vedi QUI). Giovanni Carnevali e Giorgio Furlani si sono incontrati perché il Milan vede in Frattesi la priorità per rafforzare il suo centrocampo. Ai rossoneri sono stati chiesti 5 milioni di euro in più rispetto ai rivali nerazzurri. Ma se il Milan ci prova, l’Inter non resta certamente a guardare. La società nerazzurra, per ribadire la sfida di mercato, ha contattato Giovanni Carnevali proprio nella giornata odierna.