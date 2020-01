Inter, Mertens idea per giugno. Ma c’è molta concorrenza – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Luca Marchetti, Dries Mertens potrebbe essere un’idea per l’Inter relativamente al mercato estivo. Ma la concorrenza sul belga è molto folta. La situazione.

SUGGESTIONE – L’Inter e Dries Mertens continuano a corteggiarsi. Il belga è finito da tempo nelle grazie di Giuseppe Marotta e soci, nonostante lo splendido rendimento di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’ex Psv Eindhoven non ha un buonissimo rapporto con Aurelio De Laurentiis, anche alla luce delle diatribe che hanno portato all’addio di Carlo Ancelotti. A giugno prossimo scadrà il contratto che lo lega al Napoli, e dunque sarà libero di muoversi e trattare con un’altra squadra già in questa sessione di mercato. Ma la concorrenza su Mertens non manca. Si è parlato parecchio di Borussia Dortmund, nei mesi scorsi, ma le ottime prestazioni in maglia partenopea gli consentiranno di scegliere con cura la prossima destinazione. L’Inter monitora e pensa al colpo sotto traccia per arricchire il pacchetto offensivo.