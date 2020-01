Young, arrivato il transfer dalla FA: già in campo in Lecce-Inter?

Ashley Young potrebbe esordire già nella sfida Lecce-Inter (domenica 19 gennaio, ore 15.00), come riportato da Marco Barzaghi di “Sportmediaset”. Il transfer dalla Football Association, necessario affinché l’inglese possa scendere in campo, è già arrivato in Italia.

DISPONIBILE – Ashley Young potrebbe esordire con la maglia dell’Inter (vedi numero) già domenica prossima. In Lecce-Inter, l’esterno inglese potrà essere già a disposizione di Antonio Conte. Nella giornata di oggi, oltre all’annuncio ufficiale, è arrivato anche il transfer dalla Football Association, necessario per permettere a Young di scendere in campo. A riportare la notizia è Marzo Barzaghi, giornalista di “Sportmediaset”, attraverso il suo profilo Twitter. Ecco il tweet: “+++Mezzo miracolo dell’Area tecnica che è riuscita ad avere il transfer della Fa a tempo di record #Young può giocare a Lecce!.. buona notizia per Conte+++ @Sport_Mediaset”