Inter, Marcos Alonso arriva solo se parte Dalbert? Situazione e scenari

Il nome dello spagnolo è tornato a circolare con insistenza in queste ore (vedi articolo). La fascia sinistra dell’Inter, pur essendo senza un vero padrone, avrebbe bisogno di un profilo come Marcos Alonso del Chelsea. L’addio di Dalbert, tuttavia, sembra condizione necessaria

SLIDING DOORS – Dopo aver ufficializzato Aleksandar Kolarov, e chiarito il suo ruolo, l’Inter è pronta a rituffarsi sul mercato per cercare un quinto di fascia che faccia il paio con Ashley Young. Con l’addio di Cristiano Biraghi, infatti, è rimasto Henrique Dalbert come riserva, oltre a Kwadwo Asamoah. Il brasiliano è un esubero e su di lui si sarebbe già mosso un club importante di Serie A (QUI i dettagli). La sua uscita, infatti, è condizione imprescindibile per dare l’assalto a Marcos Alonso. Almeno secondo “Sky Sport”, che sottolinea il grande affiatamento tra lo spagnolo e Antonio Conte. Il tecnico pugliese cerca calciatori con cui ha già avuto a che fare per diversi motivi. Il problema è che il trasferimento dello spagnolo verrebbe a costare non poco all’Inter (intorno ai 25 milioni di euro), che tuttavia sta cominciando a sfogliare la margherita a sinistra.