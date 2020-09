Marcos Alonso idea “rinnovata” dell’Inter: un giocatore può sbloccarlo – Sky

Marcos Alonso è un nome che da tempo viene accostato all’Inter, ma la trattativa non è mai decollata. Il laterale mancino del Chelsea, però, resta sempre sullo sfondo e l’uscita di un giocatore in particolare può favorire l’affondo per lo spagnolo. Così Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24.

VIRATA A SINISTRA? – C’è anche il laterale mancino fra i ruoli che l’Inter dovrà rinforzare in questo mercato, e Marcos Alonso è fra i nomi. Dopo il lancio di stanotte (vedi articolo), sempre di Sky Sport, Matteo Barzaghi aggiunge dettagli: «Sicuramente è un altro di quei giocatori che l’Inter da mesi osserva. Ha lavorato con Antonio Conte, sa già come lavora l’allenatore: può essere, sulla sinistra, un’alternativa importante ad Ashley Young. Ricordiamo che in rosa c’è anche Kwadwo Asamoah, che però è sul mercato, e Aleksandar Kolarov che può giocare in quella posizione. Con Marcos Alonso l’Inter sarebbe completa, ma serve sbloccare altre cose per arrivare a lui: l’uscita di Dalbert Henrique potrebbe favorire la virata decisiva dell’Inter sullo spagnolo, che gioca con Emerson Palmieri ossia un’altra alternativa per la sinistra. Sono tutti e due del Chelsea, e l’Inter sta guardando con attenzione i giocatori dei Blues».