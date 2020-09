Vidal, chiusura nelle prossime ore? L’Inter spinge sull’acceleratore – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Secondo “Sky Sport”, l’Inter conta di chiudere la trattativa per Vidal nelle prossime ore. Manca pochissimo e poi i nerazzurri potranno accogliere il cileno tra le fila di Antonio Conte. Le ultime

RETTILINEO FINALE? – Doveva arrivare qualcje giorno fa, ma la volontà del Barcellona ha rallentato la trattativa. Nelle scorse ore, l’Inter sembra aver pigiato sull’acceleratore (QUI i dettagli) per portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte. Secondo Emanuele Baiocchini, noto giornalista di “Sky Sport”, l’Inter sperava che l’ex Bayern Monaco potesse liberarsi a costo zero. Ma i blaugrana hanno preteso un indennizzo. Inoltre, ricordiamo che il cileno ha in piedi un contenzioso col club catalano per quanto riguarda alcuni premi relativi alla stagione passata. «Si lavora per sbloccare la situazione già nelle prossime ore – sottolinea Baiocchini – e per trovare una quadratura per quanto riguarda le cifre. Vidal in campo martedì col Lugano? Molto difficile, anche perchè l’iter burocratico è piuttosto farraginoso, considerando le precauzioni per la pandemia. Staremo a vedere, ma l’Inter ha deciso di accelerare».