Inter, incontro terminato con Cagliari e agente di Bellanova: le ultime – Sky

INCONTRO SEGRETO – La dirigenza dell’Inter in un noto hotel di Milano ha incontrato l’agente di Raoul Bellanova e parte della dirigenza del Cagliari, tra questi Stefano Capozucca. La dirigenza nerazzurra vuole chiudere per il giovane esterno italiano, per metterlo subito a disposizione di Simone Inzaghi nel corso del ritiro estivo. Dopo l’incontro i protagonisti dell’incontro non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, si attendono novità già nei prossimi minuti.