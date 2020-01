Inter-Giroud, attesa Politano: c’Ã¨ il disgelo con la Roma – Sky

Inter-Giroud, attesa Politano: c’è il disgelo con la Roma – Sky

L’Inter attende di risolvere la situazione Politano per chiudere l’affare Giroud col Chelsea: c’è il disgelo con la Roma per il destino dell’ex Sassuolo

ATTESA POLITANO – L’Inter attende di risolvere la grana Politano per chiudere l’affare Giroud, il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Per Giroud gli accordi sono raggiunti ma bisogna aspettare l’uscita di un giocatore in attacco e viene in mente Politano per cui potrebbe riaprirsi il discorso con la Roma. Ieri c’è stato un disgelo, Politano ha in testa la Roma e la Roma continua a cercare un esterno. Bisogna discutere la formula, potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, ma il disgelo fa capire che se ne potrà parlare nelle prossime ore».