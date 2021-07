Inter, chi saranno i nuovi quinti di centrocampo? I nomi ipotizzati finora sono tanti. Come riportato da “Rai Sport” nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, i profili spagnoli adocchiati in Premier League difficilmente arriveranno in coppia

ESTERNI SPAGNOLI – I nomi che circolano per le fasce dell’Inter sono molteplici. In Italia, come erede di Achraf Hakimi (diretto al Paris Saint-Germain), c’è l’opzione Manuel Lazzari, che può essere sacrificato dalla Lazio dopo aver annunciato Elseid Hysaj (ex Napoli) a parametro zero. In Inghilterra, invece, ci sono due profili. Entrambi spagnoli attualmente residenti a Londra. Si tratta di Hector Bellerin (Arsenal) a destra e Marcos Alonso (Chelsea) a sinistra. I due esterni piacciono all’Inter, che può entrare nell’ottica delle idee di prenderne uno (in prestito, ndr). Su Bellerin e Marcos Alonso va segnalata la forte concorrenza che arriva proprio dalla Liga spagnola. Operazioni complicate? In coppia sicuramente sì. Magari uno…