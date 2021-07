VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Bologna-Inter 0-1 (29/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-1 in casa del Bologna del 3 aprile 2021.

DIECI SU DIECI – In casa del Bologna l’Inter raccoglie la nona vittoria consecutiva in altrettante gare di ritorno. Conto che sale a dieci, considerando che la sfida dello stadio Renato Dall’Ara si gioca prima del recupero col Sassuolo (vedi video). Contro i felsinei i nerazzurri giocano una gara dal ritmo basso, arrivando da venti giorni di stop. Per raccogliere i tre punti basta un gol, e a firmarlo è il solito Romelu Lukaku. Su un cross dalla sinistra, al 32′, il belga colpisce di testa ma non segna subito. Ravaglia, portiere rossoblu, devia la palla sul palo, ma il rimpallo sorride al numero 9, che insacca dalla linea di porta. Sarà l’unico gol della gara, e basterà per continuare l’impressionante striscia vincente dell’Inter, che sale a +8 sul Milan. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.