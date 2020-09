Inter e Cagliari parlano per Godin e Nainggolan, nodo ingaggi – Sky

Godin Barella Siviglia-Inter

Inter e Cagliari continuano a parlare per il futuro di Diego Godin e Radja Nainggolan. Il club sardo è fortemente interessato ai due giocatori, ma il problema è economico legato agli ingaggi

Diego Godin e Radja Nainggolan restano nel mirino del Cagliari. Il difensore uruguagio è in uscita anche per interesse dell’Inter che deve liberare spazio nel monte ingaggi per l’arrivo di Arturo Vidal, mentre diversa è la situazione di Radja Nainggolan che potrebbe essere trattenuto in rosa da Antonio Conte per avere un’alternativa in più in rosa. Secondo “Sky Sport” le due società, che sono in ottimi rapporti, continuano a parlarsi per trovare una soluzione ma resta il nodo ingaggi in quanto la società sarda non può permettersi le cifre percepite dai due giocatori.