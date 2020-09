Mauro: “Conte preoccupato, ma Inter con grande gruppo: puÃ² lottare”

Mauro: “Conte preoccupato, ma Inter con grande gruppo: può lottare”

Antonio Conte Inter

Massimo Mauro, intervistato ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha esposto una sua analisi sull’Inter che è attualmente in costruzione sotto la guida di Antonio Conte

LA CHIAREZZA DI AUSILIO – Mauro riconosce le difficoltà che ha l’Inter, comuni a tanti club, nell’assecondare i desideri del suo tecnico che ha comunque dell’ottimo materiale a disposizione: «Io ho sentito un’intervista di Ausilio tempo che fa che forse era fatta apposta per far capire l’andazzo a Conte, cioè non si può comprare, bisogna prima cedere, non si possono fare spese folli. La Cina ha ordinato a tutte le sue componenti economiche di non fare più le spese folli di prima, quindi anche a Suning. Lì non c’è niente che non ha correlazione diretta con il volere del partito. Quindi io credo che Conte sia preoccupato per questo però l’Inter ha comunque un grande gruppo e può e deve lottare per lo scudetto. Le manca qualcosa, come però manca anche alla Juventus».