Inter, doppia cessione in arrivo: Candreva alla Sampdoria, risposta a breve

Antonio Candreva Inter

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà – esperto di calciomercato – sul suo profilo “Twitter” ufficiale, l’Inter è vicina a mettere a segno due cessioni. I due giocatori destinati a partire sono Sebastiano Esposito e Antonio Candreva.

DOPPIA PARTENZA – Per l’Inter si muove il mercato anche in uscita. Dopo la cessione ormai praticamente ufficiale di Diego Godin al Cagliari, i prossimi due nomi a partire sembrano essere Sebastiano Esposito e Antonio Candreva. Il giovane attaccante nerazzurro sembra intenzionato ad accettare la corte della SPAL, mentre per l’esterno destro potrebbe già arrivare in serata la risposta alla Sampdoria, che continua a lavorare per il suo arrivo come confermato dal presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero (vedi articolo).