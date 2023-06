Inter, in difesa già fatte le scelte! Gioventù ed esperienza – SI

L’Inter ha già fatto le sue scelte in difesa, Milan Skriniar verrà sostituito egregiamente. Spazio ai giovani, ma non solo, lo afferma Alfredo Pedullà su Sportitalia.

NOVITÀ – In difesa sarà rivoluzione per l’Inter, Alfredo Pedullà dice: «L’Inter ha scelto Azpilicueta come difensore, un ex esterno che si adatta alla linea a 3 come lo hanno fatto Dimarco o D’Ambrosio. Il colpo è intelligente, l’esperienza ci vuole quando giochi la Champions League e serviva sostituire Skriniar. Oltre al giovane forte, ossia Bisseck, serviva il ragazzo di esperienza e ora manca solo il via libera del Chelsea per liberare lo spagnolo. A quel punto ci saranno le visite mediche».