Inter, un’estate ricca di derby di mercato con la Juventus – TS

L’Inter si sta muovendo sul mercato cercando di ovviare al problema creato da Romelu Lukaku e la Juventus. Tuttosport delinea i derby nati nelle ultime settimane tra Giuntoli e Marotta.

SFIDE – Tutto nasce dalla questione Romelu Lukaku. L’Inter aveva trovato l’accordo col Chelsea, ma poi il silenzio dei suoi agenti giustificato nei contatti avuti nei giorni scorsi con la Juventus e il Milan. Di lì in poi il buio. La dirigenza nerazzurra ha bloccato ogni possibilità di riportare il belga in nerazzurro. Cristiano Giuntoli e i suoi hanno raggiunto l’obiettivo di non far rinforzare gli avversari di una vita. Oltre al danno la beffa, perché in caso di cessione di Dusan Vlahovic (molto difficile, servono 4 cessioni del PSG) la Juventus sarebbe pronta ad affondare per Lukaku. Il giocatore rimane intanto a Cobham ad allenarsi in solitudine col Chelsea che partirà negli Stati Uniti. L’ultima sfida sarà per Lazar Samardzic dell’Udinese. Emil Holm non verrà più seguito da Marotta e Ausilio anche per il clamoroso acquisto di Juan Cuadrado.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo