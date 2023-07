Inter, caccia all’attaccante. Ruolo di Thuram da valutare

L’Inter, al momento, conta di tre attaccanti. I due argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa – in uscita – e il neo-arrivato Marcus Thuram. Nella ricerca di un quarto attaccante (dopo la rottura con Romelu Lukaku) bisogna valutare bene anche il ruolo del francese.

VALUTAZIONI – Sono tanti, tantissimi, i nomi usciti nelle ultime settimane relativamente al quarto attaccante per l’Inter. Una lista che, fino al colpo di scena della scorsa settimana, vedeva soltanto il nome di Romelu Lukaku. Adesso i nomi sono tanti, partendo da Alvaro Morata, passando per Mehdi Taremi, M’bala Nzola, Beto, Gianluca Scamacca, fino ad arrivare a Folarin Balogun. Nomi diversi tra loro, con giocatori di esperienza, giocatori che conoscono la Serie A e vere e proprie scommesse (come nel caso dello statunitense). Ma nelle sue scelte l’Inter deve fare una valutazione importante: quale sarà il ruolo di Marcus Thuram nelle gerarchie?

SECONDA O TERZA PUNTA – Arrivato all’Inter a parametro zero e soffiato al Milan, Marcus Thuram è già a disposizione di Simone Inzaghi nel ritiro precampionato da poco iniziato. Dal suo ruolo in squadra si capirà molto su quale profilo andare per l’attacco. Perché tutto dipende dal fatto se Thuram sia il secondo o il terzo attaccante in rosa. Se fosse il secondo, sarebbe di fatto lui il sostituto di Romelu Lukaku, facendo così virare la società verso un profilo che possa sostituire Edin Dzeko più che il belga. E a questo punto l’Inter andrebbe su un profilo meno costoso e più verso un “usato sicuro”. Se Thuram fosse il sostituto del bosniaco, allora è prevedibile un investimento più corposo. Magari proprio quel Balogun per cui l’Arsenal vuole 40 milioni di euro. Tutto gira intorno al francese.