Skriniar così distante che l’Inter dimentica di sostituirlo: le 4 opzioni

Skriniar e l’ambiente Inter non si sono lasciati bene ma ciò non deve condizionare il mercato nerazzurro in entrata. Perché l’acquisto di un difensore centrale di spessore è una priorità per Inzaghi, sebbene il sogno possa trasformarsi in incubo. Le opzioni possibili sono ben diverse

EREDE DI SKRINIAR – Il passato non sempre torna. È il caso di Milan Skriniar, che la prossima volta che incrocerà l’Inter lo farà solo da avversario. Non resta che aspettare ancora qualche giorno, quando il Paris Saint-Germain sfiderà la squadra di Simone Inzaghi in amichevole. Nel frattempo l’argomento più importante in casa Inter è il calciomercato, ovviamente. E stranizza non poco l’immobilismo in difesa. L’impressione è che ci si sia abituati così bene a pensare a un’Inter senza Skriniar negli ultimi sei mesi abbondanti da non preoccuparsi troppo del suo sostituto. Sostituto che invece farà pendere l’ago della bilancia competitiva dell’Inter da una parte o dall’altra. A Inzaghi manca un titolare nel ruolo di terzo destro, mica una riserva fuori progetto. Ecco perché l’investimento in difesa non va sottovalutato. Le opzioni in casa Inter per il post-Skriniar sono quattro. Due prevedono un esborso economico, altre due no (almeno per ora).

Le possibilità per il post-Skriniar oneroso

PIANO A E PIANO B – La prima opzione non può che essere l’acquisto di un calciatore con le caratteristiche richieste da Inzaghi. Un ex terzino destro in grado tanto di costruire il gioco quanto di distruggere gli avversari, quindi coprire e spingere. L’identikit è quello del classe ’96 francese Benjamin Pavard (Bayern Monaco), che costa troppo ed è fuori portata al momento. L’Inter può temporeggiare fino a fine agosto nella speranza di trovare il profilo ideale per caratteristiche e costi sul modello Pavard. La seconda opzione è accontentarsi di un profilo diverso ma comunque utile a completare il reparto arretrato. Insomma, un’occasione di mercato. In pratica strappare le condizioni migliori per portare a Milano il classe ’98 turco Merih Demiral (Atalanta) in prestito con diritto di riscatto. Un difensore che conosce bene la Serie A e può integrarsi altrettanto bene nella difesa a tre di Inzaghi, pur dovendo studiare da zero il ruolo di terzo destro. In quel caso costruzione e spinta diventerebbe una prerogativa del centro-sinistra.

Calciomercato Inter a costo zero in difesa

PIANO C E PIANO D – Escludendo altre operazioni onerose, anzi, escludendo proprio alte operazioni, l’Inter ha in mano due jolly. La terza opzione è lavorare sul neo acquisto Yann Bisseck sul modello Skriniar. Il classe 2000 tedesco è ad Appiano Gentile per studiare da Alessandro Bastoni sia per imporsi come backup da terzo sinistro sia per proporsi nel replicare il suo stile di gioco da terzo destro. Il piede destro di Bisseck facilita questa duplice funzione da “vice-Bastoni” e “Bastoni destro”, che si tradurrebbe in potenziale post-Skriniar. Inutile specificare quale sarebbe la quarta opzione a disposizione di Inzaghi. Continuare con il prezioso Matteo Darmian titolare sul centro-destra, ovviamente! Il classe ’89 italiano non teme certo la concorrenza dei nuovi né dei vecchi, quindi al momento è il titolare indiscusso nel ruolo che fu di Skriniar. E avendo sia il già citato Bisseck sia il classe ’92 olandese Stefan de Vrij all’occorrenza a fargli da alternativa, lasciando al classe ’88 italiano Francesco Acerbi il ruolo di guida della linea a tre di Inzaghi, l’Inter potrebbe prendere altri sei-dodici mesi di tempo prima di investire sul post-Skriniar. Del resto, proprio Pavard è in scadenza il 30 giugno 2024. Sarebbe l’erede perfetto di Skriniar a parametro zero… E avendo già rimpiazzato numericamente Danilo D’Ambrosio, l’Inter può anche continuare a temporeggiare: il sostituto di Skriniar non può essere uno qualsiasi. A distanza di sei mesi dall’annuncio della rottura con l’Inter, però, un “piano B” migliore sarebbe stato gradito eh…