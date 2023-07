Inter-Pergolettese, domani nuova amichevole! Orario e diretta TV

L’Inter domani torna subito in campo, dopo l’allenamento congiunto col Lugano, in un’amichevole con la Pergolettese. Ecco a che ora si giocherà la partita e dove sarà possibile seguirla.

IN CAMPO – “Dopo la vittoria per 3-0 nella prima uscita stagionale contro il Lugano, l’Inter torna in campo per affrontare ad Appiano Gentile la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C.

I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguire in diretta l’incontro, in programma al Suning Training Centre venerdì 21 luglio alle ore 18:00.

La partita sarà trasmessa in diretta su Inter TV, su inter.it e sull’app ufficiale nerazzurra. Un appuntamento da non mancare per tutti gli Inter Fans”.

Fonte: inter.it