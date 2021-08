Insigne opzione Inter? Dal Napoli zero offerte concrete! Tutto da vedere – Sky

Insigne ha segnato oggi in Napoli-Venezia 2-0 (vedi articolo), iniziando la sua ultima stagione di contratto coi partenopei. Gianluca Di Marzio, nel post partita su Sky Sport, segnala come gli azzurri non gli abbiano offerto il contratto. L’Inter potrà essere opzione entro il 31 agosto?

OCCHIO ALL’USCITA – Lorenzo Insigne in gol in Napoli-Venezia, ma il suo futuro è in dubbio. Dopo le voci sull’Inter il giornalista Gianluca Di Marzio riassume la situazione: «Il Napoli non gli ha fatto l’offerta ancora. È chiaro che, se non ti fanno un’offerta contrattuale, rimani fino alla scadenza del contratto a meno che non arrivi un’offerta negli ultimi giorni di mercato. Il Napoli non ha mai fatto un’offerta concreta e formale, anche al ribasso, per Insigne. Se non cambieranno le cose andrà a scadenza se non verrà venduto negli ultimi giorni di mercato. Oggi lui ha avuto un atteggiamento da vero capitano».