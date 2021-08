Mourinho: «Vinto una Coppa Italia contro la Roma, qui ancora non fatto nulla»

Mourinho ha esordito con una vittoria in questa Serie A, 3-1 contro la Fiorentina (vedi articolo). L’allenatore della Roma, intervistato da DAZN, parla di come è stato accolto ricordando la Coppa Italia vinta con l’Inter nel 2010.

GRANDE ACCOGLIENZA – José Mourinho è soddisfatto per come i suoi nuovi tifosi lo stanno celebrando: «Io a Londra ho firmato il contratto con la Roma, ed è uscito sui social. Io ringrazio da quel giorno lì: non ho fatto niente per loro. Ho vinto una Coppa Italia qui in questo stadio contro di loro (nel 2010 con l’Inter, ndr). Non ho fatto niente per la loro gioia, però c’è passione: lo vedo dal modo in cui mi hanno accolto a distanza. Io arrivo, con rispetto per le mie squadre del passato, vesto la loro maglia e sono uno di loro. Riesco a mettere questo tipo di sentimento nei miei giocatori, e si è visto questo anche non giocando una partita dell’altro mondo».