Insigne, il Napoli pensa all’addio immediato. Per l’Inter? La valutazione

Insigne può lasciare il Napoli entro il 31 agosto, in modo da evitare che vada via a parametro zero. Secondo Sky Sport, a seguito del tentativo dell’Inter (vedi articolo), De Laurentiis ha fissato il prezzo.

PRIMA BASE – Il Napoli ha deciso di valutare Lorenzo Insigne venticinque milioni di euro. Questa la cifra, dettagliata da Sky Sport, che Aurelio De Laurentiis vuole per vendere subito il suo capitano, anziché perderlo a parametro zero fra undici mesi. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro col suo agente, Vincenzo Pisacane, ma non ha portato gli effetti sperati. Anzi, le parti risultano essere molto lontane (vedi articolo) e per Insigne si delinea l’immediata cessione. Il prezzo segnalato non vale, ovviamente, solo per l’Inter ma per chiunque volesse andare a trattare. Ma da qui al 31 agosto occhio perché Insigne può davvero cambiare maglia.