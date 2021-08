Pastorello-Inter, è finita? Dopo Lukaku cala l’asse con l’agente – SI

Pastorello è stato per diverso tempo l’agente dal quale l’Inter si è spesso servita per comprare e vendere giocatori. Dopo la cessione di Lukaku, secondo Sportitalia, i nerazzurri taglieranno i fili con lui.

DOPPIA USCITA – L’addio all’Inter di Romelu Lukaku può essere anche quello con Federico Pastorello. Secondo Sportitalia i rapporti con l’agente si sono raffreddati, e fra i motivi può esserci anche la trattativa conclusa col Chelsea. Non è un caso, peraltro, che fatta eccezione per il belga quasi tutti i suoi assistiti siano andati via. Un’altra spiegazione che viene data è che è possibile che non siano piaciuti alcune sue modalità nel portare e provare a vendere i giocatori. Ma adesso con Pastorello di affari è difficile che ce ne siano tanti come in passato.