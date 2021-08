Dzeko, oggi il giorno dell’annuncio. L’Inter ‘cambia’ il suo 9 da Lukaku

Dzeko oggi sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter, dopo le visite mediche svolte ieri (vedi articolo). E, sempre in questi giovedì, possibile arrivi anche l’annuncio della cessione di Lukaku al Chelsea.

DAL 9 AL 9 – Romelu Lukaku fuori, Edin Dzeko dentro. Questo lo scenario che si è già concluso, a livello di trattative, per l’Inter. Oggi però è la giornata degli annunci, con i comunicati ufficiali della cessione al Chelsea del belga e dell’acquisto dalla Roma del bosniaco. Quest’ultimo ieri ha svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, andando poi ad Appiano Gentile (vedi articolo). Un rinforzo tanto atteso per Simone Inzaghi, che potrebbe già schierare Dzeko sabato (ore 18.30) nell’amichevole di Monza contro la Dinamo Kiev. Lo stesso giorno il Chelsea debutterà in Premier League col Crystal Palace: difficile che Lukaku giochi, ma all’Inter ormai non importa più. Ma chissà che i due non possano “scambiarsi” il numero 9 in nerazzurro…