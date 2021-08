Insigne-Inter? Difficile la permanenza al Napoli dopo l’ultimo incontro – Sky

Insigne si allontana sempre più dal Napoli, con l’Inter segnalata come squadra che può approfittarne entro il 31 agosto (vedi articolo). Sky Sport fa sapere come l’ultimo incontro sia andato piuttosto male.

PARTI LONTANE – Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, e ci sono poche possibilità che rinnovi col Napoli. Questo apre alla possibilità che vada via da qui al 31 agosto, per evitare di perderlo a parametro zero. Sky Sport, che ha lanciato l’idea Inter, racconta come nel mercoledì appena concluso sia andato in scena un incontro fra il Napoli e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. A questo vertice non ha però partecipato il presidente Aurelio De Laurentiis, andato via poco prima non si sa quanto volutamente. Da quello che si è capito non si è parlato di numeri, non c’è stata ancora una vera e propria offerta. Questo rende difficile una permanenza di Insigne e apre all’addio al Napoli.