Pinamonti in uscita dall’Inter? Chance possibile ma con altri tempi – Sky

Pinamonti sta giocando in questo precampionato con l’Inter, ma non è detto che da settembre sarà così. Sky Sport rilancia l’ipotesi di trasferimento per l’attaccante classe ’99.

IN STANDBY – Per Andrea Pinamonti la scorsa settimana l’Empoli sembrava ottimista di chiudere (vedi articolo), poi non ci sono stati passi avanti e ora sta prendendo Patrick Cutrone (vedi articolo). Come fa sapere Sky Sport l’Inter non chiude alla cessione dell’attaccante, ma al momento le priorità sono altre. Solo dopo aver definito il parco offensivo, con un altro attaccante in arrivo dopo Edin Dzeko, si penserà a quali giocatori tenere a disposizione di Simone Inzaghi. Per Pinamonti, di conseguenza, un’uscita potrebbe avvenire negli ultimi giorni di mercato.