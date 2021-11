Insigne-Inter, nonostante Marotta qualcosa c’è: contatti avvenuti – Rai

Insigne è uno dei tanti possibili parametri zero per la prossima stagione. Ieri Marotta ha smentito che l’Inter possa essere interessata al capitano del Napoli (vedi articolo), ma secondo Rai Sport in realtà qualcosa c’è.

OCCHIO ALL’INSERIMENTO – «Se Lorenzo Insigne vorrà restare lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti ce ne faremo una ragione». La dichiarazione è di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, datata sabato scorso. Per Paolo Paganini, conduttore di Calcio Totale su Rai Sport +, anche questa frase è un segnale di come non sia scontato il rinnovo col Napoli. Ieri Giuseppe Marotta ha smentito la questione lato Inter, ma qualche spiraglio resta. Secondo il giornalista ci sono già stati dei contatti fra l’Inter e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, che mantengono aperta l’opzione per il 2022.