Sacchi: «Tifavo Inter da bambino! Gioco Inzaghi meno coraggioso del Milan»

Sacchi fa una rivelazione: da bambino era tifoso dell’Inter. In collegamento durante Tiki Taka su Italia 1, l’ex allenatore ha anche dato una valutazione sul derby col Milan di domenica sera.

STRACITTADINA – Prima di parlare del derby Arrigo Sacchi fa una rivelazione: «Io tifoso interista da bambino? È vero! Il derby di domenica sera? Una bella partita, dove ha iniziato meglio il Milan. Ha condotto nel primo tempo la partita, molto probabilmente la qualità individuale a prevalere era quella dell’Inter anche perché al Milan ci sono ragazzi giovani e molte assenze. Nel secondo tempo il Milan si è stancato, per mezz’ora l’Inter avrebbe potuto segnare dei gol. Poi i cambi sono stati azzeccati e gli ultimi dieci-quindici minuti il Milan ha messo in difficoltà l’Inter. È stata una partita aperta, l’Inter sta migliorando ma gioca sempre un calcio più prudente rispetto a quello del Milan, meno coraggioso. Nel primo tempo i tre difensori centrali non hanno collaborato molto, quindi giochi in inferiorità numerica. Quello che capita alle squadre italiane quando giocano all’estero».