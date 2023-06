IN – Tinti: «Rinnovo di Bastoni in arrivo. Inzaghi grande allenatore»

L’agente di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi, ma non solo, Tullio Tinti ha parlato fuori dalla sede con il nostro inviato Roberto Novella.

RINNOVO – Tullio Tinti ha detto questo: «Bastoni ormai siamo alle fasi finali, nei prossimi giorni troveremo la maniera di far avere le copie. Siamo in dirittura d’arrivo per il rinnovo. Inzaghi ha fatto vedere di essere un grande allenatore, quindi è giusto che sia gratificato. Scalvini è un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. È giovane, ha tempo per fare quello che deve fare. Audero è un portiere che negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall’Inter ma non solo. Gli argomenti su primo o secondo portiere non si sono ancora affrontati, lui è forte. Bonazzoli ha il sogno di tornare in nerazzurro, sarei molto contento se tornasse perché è cresciuto nel settore giovanile ed è un talento. Sarebbe una bella cosa per lui, per l’Inter e il calcio italiano».