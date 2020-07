Il Manchester City spende, Lautaro Martinez nel mirino -Dailymail

Il Dailymail riporta che il Manchester City vuole portare nuove stelle nella sua rosa. Un mercato aggressivo che ha nel mirino anche Lautaro Martinez.

NUOVE STELLE – Dopo che il Manchester City ha visto annullata la sua squalifica dalle coppe europee è pronto anche a passare al contrattacco. L’idea è fare nuovi acquisti di alto livello. Da due a quattro, tra difesa e attacco, per riprendersi il titolo appena vinto dal Liverpool.

OBIETTIVO TORO – Il City vuole un sostituto di Sergio Aguero, che punta a tornare in Argentina. E ha messo nel suo radar Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter pareva destinato al Barcellona, ma l’accordo non si trova a causa dei problemi finanziari del club blaugrana. Il club di Guardiola non ha questi problemi e potrebbe inserirsi con un’offerta per i nerazzurri.