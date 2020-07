Col Torino Sanchez si conferma assistman e ora punta la vetta

Alexis Sanchez col Torino ha confermato la sua specialità stagionale in maglia Inter. Per lui, nella vittoria in rimonta per 3-1 di ieri sera, sono arrivati altri due assist e ora può diventare il migliore in questa statistica.

SPECIALITÀ ASSIST – Dopo una prova solida, soprattutto come contributo al gioco, contro il Verona Sanchez è stato confermato da Conte tra i titolari anche contro il Torino. Non che ci fossero alternative vista l’assenza di Lukaku, ma il cileno ha approfittato dell’occasione giocando bene di nuovo. E anche per lasciare il segno in quella che evidentemente è la sua statistica preferita. Quella degli assist.

PRIMO POSTO A UN PASSO – In una stagione difficile, soprattutto per gli infortuni, Alexis stava già scalando la classifica degli assistman nerazzurri. Contro il Torino ha servito altri 2 passaggi decisivi, a Godin e Lautaro Martinez, rispettivamente per il secondo e terzo gol. In totale adesso in Serie A Sanchez è a 6, solitario al secondo posto. Davanti ha solo Candreva, fermo a 7. Che tra l’altro ha sprecato il terzo potenziale assist del numero 7. Considerato che il numero 87 è a 1812 minuti giocati contro i 639 del cileno chi si sente di scommettere che il primo posto sarà suo ancora per poco?