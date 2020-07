Il Manchester City esulta: “Accolta la nostra posizione, giusto processo”

Il Manchester City giocherà la prossima edizione della UEFA Champions League: il TAS ha accolto il ricorso del club (vedi articolo). Il club attraverso un comunicato apparso nel sito ufficiale si dice ovviamente soddisfatto per l’esito.

“PROCESSO GIUSTO” – La UEFA aveva chiesto la squalifica dalle competizioni europee per la violazione delle norme del FPF. Questo il comunicato apparso nel sito ufficiale del club inglese: “Mentre il Manchester City e i suoi consulenti legali devono ancora rivedere l’intera sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, il Club accoglie con favore le implicazioni della sentenza odierna come una convalida della posizione del Club e il corpus di prove che è stato in grado di presente. Il Club desidera ringraziare i membri del panel per la loro diligenza e il giusto processo che hanno amministrato”.