Icardi-PSG, trattativa in corso con l’Inter. E Cavani resta sullo sfondo

Icardi dall’Inter al PSG e Cavani a fare il percorso inverso? Il quotidiano francese L’Équipe, in prima pagina, non esclude l’ipotesi. Ovviamente però non può trattarsi di uno scambio: l’attaccante uruguayano è in scadenza di contratto con i parigini.

PUNTE IN CIRCOLO – Mauro Icardi potrebbe essere riscattato dal PSG, mentre Edinson Cavani potrebbe finire all’Inter. Questo lo scenario che prospetta L’Équipe, parlando di contatti che proseguono fra le parti per arrivare a un accordo sul riscatto dell’attaccante argentino. La notizia dalla Francia smentisce in maniera esplicita quanto dichiarato venerdì sera da Sky Sport (vedi articolo), parlando anzi di progressi nella trattativa per giungere alla fumata bianca. Leonardo, tuttavia, ha deciso di usare come strategia quella di pagare meno dei settanta milioni di euro pattuiti nel trasferimento in prestito con diritto di riscatto di nove mesi fa. Dall’altra parte c’è Cavani. Per lui la trattativa con l’Inter sarebbe più semplice, in quanto è in scadenza di contratto. L’uruguayano al momento riflette sul suo futuro, con una decisione che arriverà a breve. Ma è uno scenario possibile quello che nella prossima stagione porterebbe Icardi a essere tutto del PSG e Cavani, di contro, una nuova punta dell’Inter.

Fonte: L’Équipe – Damien Degorre