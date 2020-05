Cavani-PSG, rinnovo ancora non da escludere. Inter ha una certezza – AP

Cavani potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero, ma il suo rinnovo col PSG non è ancora da escludere. Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, aggiorna su come l’attaccante uruguayano stia ragionando sul suo futuro, essendo in scadenza di contratto.

DECISIONE IN ARRIVO – “Edinson Cavani non ha certo fretta di decidere il suo futuro. Anche per una questione di rispetto verso i suoi tifosi, all’interno di una stagione che quasi sicuramente comprenderà l’eccitante coda della Champions League. Ha un contratto in scadenza, non scartiamo al 100% la possibilità di un rinnovo. Non è la cosa più probabile, chiaro, ma dipenderà anche da chi guiderà il PSG nella prossima stagione: sempre Thomas Tuchel oppure sarà rivoluzione? Cavani aspetta e memorizza la lista di pretendenti. L’Inter c’è, c’era già la scorsa estate quando il Matador declinò la proposta rispondendo (tramite Diego Godin) che avrebbe preferito chiudere la stagione a Parigi”.

CORSA A TRE? – “Una cosa è sicura: Cavani non farà sconti sull’ingaggio, per ora non scende sotto i dieci milioni a stagione (commissioni escluse) perché si tratta dell’ultimo vero contratto della sua carriera. L’Inter c’è, pur avendo memorizzato i paletti da saltare, ma c’è anche il Newcastle United che avrà un budget straordinario e che ha già mandato i primi messaggi a Cavani. Bisognerà capire come si regolerà l’Atlético Madrid che aveva Edinson in pugno. E non vanno trascurate le sirene americane, anche se l’orientamento di Cavani è quello – fino a prova contraria – di restare in Europa, nel calcio che conta davvero”.

Fonte: sito ufficiale Alfredo Pedullà