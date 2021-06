Hakimi, senza 80 milioni l’Inter lo tiene. No svendite e smantellamenti – Sky

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, l’Inter è stata chiara sul mercato in uscita: non si svende. Per questo Achraf Hakimi non sarà ceduto se non per gli 80 milioni di euro richiesti.

POSIZIONE FERMA – L’Inter valuta di trattenere Achraf Hakimi. Secondo gli aggiornamenti di Luca Marchetti di “Sky Sport”, i nerazzurri non hanno intenzione di smantellare la squadra o svendere. Proprio per questo, sotto gli 80 milioni richiesti, il marocchino non si muove: «La trattativa con il PSG c’è ma è ferma da due giorni. I francesi sono fermi sui 60 milioni di euro che sono sulla scrivania di Ausilio. L’Inter per meno di 80 non ha intenzione di parlarne. Se non dovesse arrivare questa cifra l’Inter tiene Hakimi e magari il mercato suggerirà altre cessioni. Non c’è aria né di smantellamento, né di vendita. Il messaggio che vuole mandare l’Inter è che non si vuole svendere, ma avere un grande vantaggio».