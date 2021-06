D’Ambrosio, agente in sede: contratto esteso, si valutano alternative

L’Inter esercita la clausola di rinnovo per un altro anno di Danilo D’Ambrosio. Il giocatore, in scadenza il 30 giugno 2021, sarà quindi di proprietà dell’Inter fino al 2022. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, si valutano le alternative con l’agente.

CLAUSOLA DI ESTENSIONE – L’Inter non perderà Danilo D’Ambrosio a parametro zero. O, almeno, non quest’anno. La società nerazzurra ha infatti deciso di attivare la clausola di rinnovo per un altro anno prevista nel contratto del giocatore, a scadenza il 31 giugno 2021. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’agente del giocatore sarebbe nella sede della società per valutare il futuro del giocatore, con il Napoli di Luciano Spalletti tra i possibili interessati al difensore.