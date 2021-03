Hakimi, l’agente: «Achraf a Napoli? Perché no. Non...

Hakimi, l’agente: «Achraf a Napoli? Perché no. Non escludiamo in futuro»

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Borja Mayoral, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, commentando l’ipotesi di vedere i suoi assistiti in Campania. Ecco le sue dichiarazioni

DA BLINDARE – Achraf Hakimi al Napoli: è questa l’ipotesi (clamorosa e surreale) che l’agente del marocchino Alejandro Camano non si sente di escludere. Il procuratore dell’ex Real Madrid è stato intervistato da “Radio Kiss Kiss Napoli”, e ha rilasciato queste dichiarazioni: «Hakimi si trova bene all’Inter con Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore. Il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato da questa esperienza nerazzurra. Hakimi a Napoli? Perché no. Il Napoli per me è la squadra del cuore, come lo è per tutti gli argentini. Ci ha giocato il più grande di tutti, Diego Armando Maradona, e quindi non escludiamo niente per il futuro».

Fonte: KisskissNapoli.it – Diego De Luca