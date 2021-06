Hakimi, Inter fissa il prezzo. Dopo le cessioni le entrate: ritocchi sulle fasce

L’Inter avrebbe fissato il prezzo per Achraf Hakimi, nel mirino del PSG, e anche Joao Mario sarebbe in uscita, poi spazio alle entrate.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, l’Inter chiederebbe 80 milioni di euro per Achraf Hakimi. Al momento il PSG avrebbe offerto 55-60 milioni. Non escluderebbe un accordo a 70 milioni più bonus. Dopo l’uscita dell’esterno e di Joao Mario, il club nerazzurro si concentrerebbe sul mercato in entrata. I ritocchi si potrebbero concentrare in particolare sulle fasce, dove potrebbero dire addio anche Ashley Young, Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic non sarebbe considerato intoccabile. Tre i nomi accostati alla società meneghina: Florenzi, Clauss e Kostic.

Fonte: SportMediaset.it